93-jarige medeoprichtster Roularta overleden 18 april 2018

02u31 0 Roeselare Marie-Thérèse De Clerck is op 93-jarige leeftijd overleden. Samen met haar man Willy De Nolf stichtte ze in 1954 Roularta, de uitgeverij-drukkerij die door de jaren heen uitgroeide tot beursgenoteerde mediagroep.

'Moeder Thérèse', zo noemde het personeel Marie-Thérèse De Clerck. Ze stond dan ook 64 jaar geleden samen met haar man Willy De Nolf, advocaat van beroep, aan de wieg van Roularta. Dat was in den beginne een uitgeverij-drukkerij die twee lokale weekbladen uitgaf: De Roeselaarse Weekbode en Advertentie, een gratis huis-aan-huisblad met reclame. In de jaren 70 zetten ze de stap van regionaal naar nationaal met de lancering van Knack en Trends.





Roger De Clerck

Marie-Thérèse was niet zomaar de vrouw aan de zijde van Willy. Het ondernemen zat haar in het bloed. Beste bewijs is dat ze de zus was van Roger De Clerck, de oprichter van de internationale textielgroep Beaulieu, die in 2015 overleed. Toen haar man in 1981 stierf, werd Marie-Thérèse voorzitter van de raad van bestuur van Roularta. Tot vrij recent volgde ze het reilen en zeilen binnen de groep nog.





Ze laat twee kinderen, acht kleinkinderen en 21 achterkleinkinderen achter. Een van haar kinderen, Rik De Nolf, was van 1972 tot eind 2015 CEO van Roularta. Toen gaf hij de fakkel door aan z'n schoonzoon Xavier Bouckaert, die vandaag nog steeds CEO is.





Online condoleren

De afscheidsplechtigheid voor Marie-Thérèse vindt op zaterdag 21 april om 12.30 uur plaats in de H. Hartkerk, op een boogscheut van Roularta.





Online condoleren kan via www.commeyne.be/rouwregister/De%20Clerck_22165. (CDR)