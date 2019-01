90.000 bezoekers in eerste vier maanden voor Sportoase Schiervelde Zwemcomplex kent succesvolle start, ondanks brand in sauna dag na opening Charlotte Degezelle

10 januari 2019

17u20 4 Roeselare Sportoase Schiervelde kan na vier maanden bijzonder mooie cijfers voorleggen. Het nieuwe zwem- en sportcomplex heeft namelijk al negentigduizend bezoekers over de vloer gekregen. Algemeen directeur Michaël Schouwaerts spreekt over een meer dan veelbelovende start. Toch ligt de saunabrand - een dag na de opening in de fitness - hem nog altijd zwaar op de maag. “Ik ben trots op hoe flexibel we hiermee zijn omgegaan, maar daardoor moesten we wel wat compromissen sluiten waar we minder tevreden mee zijn”, zegt hij.

Bijgeloof of niet, als dertiende sportcomplex van de Leuvense groep kreeg Sportoase Schiervelde af te rekenen met een moeilijke start. De dag na de opening, op 28 augustus, brak er ’s avonds brand uit in de sauna in de dameskleedkamer van de fitness. “Dat was echt pech hebben, maar je moet er mee omgaan”, blikt Michaël Schouwaerts terug. “De brand was niet onze verantwoordelijkheid, maar blijft toch pijnlijk. Ik blijf fier dat we niet gesloten hebben, maar voor de moeilijke weg hebben gekozen. We hebben het probleem geïsoleerd en na amper één week was de fitness weer open. Na vijf weken waren zowel de kleedkamers als de sauna weer operationeel en was er bijna geen geurhinder meer. Een straffe prestatie, maar daardoor moesten we wel onze focus wat verleggen. Normaal ligt de focus bij een opening op globale netheid, de afregeling van de luchtcirculatie en het op punt zetten van alle attracties. Hier zijn we wat tekortgeschoten. De kwaliteit leed er onder en daar zijn we niet zo blij mee. Om het goed te maken, hebben we voordeeltarieven ingevoerd.”

Bezoekerscijfers

Maar Sportoase Schiervelde werd niet afgerekend op dat incident. Dat blijkt uit de cijfers van de eerste vier maanden. “In die periode hebben we negentigduizend bezoekers mogen verwelkomen. We zijn enorm tevreden, want dat cijfer ligt boven onze verwachtingen", gaat Schouwaerts verder. “In de fitness telden we in september, ondanks de moeilijke start en de sluiting van één week, 532 bezoekers. In december waren het er 1.452. In september maakten bovendien 294 mensen zich lid van de fitness, nu zit dat cijfer al op 648, wat beter is dan verwacht. Daarnaast namen ook 5.500 mensen deel aan onze groepslessen.”

Grote slokop bij de cijfers is uiteraard het zwembad, dat een enorme verbetering is in vergelijking met het Spillebad. “In de eerste maand kwamen 21.540 mensen zwemmen. In oktober ging het om 22.639 zwemmers, maar in november en december lagen de cijfers iets lager: 17.466 in november en 16.789 in december. Die daling zien we in al onze complexen en is te wijten aan de verlofperiodes. Dan komen er geen scholen langs en ook heel wat minder verenigingen. In totaal klokt het zwembad af op 78.434 bezoekers, wat wel een succes is. We hebben met Sportoase een meer dan veelbelovende start genomen en hebben alle vertrouwen in de toekomst.”

Op 19 en 20 januari vinden in de fitness ‘experience days’ plaats, waarbij je kunt kennismaken met zumba, pilates, indoor cycling,… Meer info op www.sportoase.be.