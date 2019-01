88 fietsers rijden onvoldoende verlicht rond VHS

10 januari 2019

De verkeersdienst van de politiezone RIHO voerde donderdagmorgen tussen half zeven en half negen mobiele controles uit op het gebruik van de fietsverlichting. Dat gebeurde zowel in Roeselare als in Izegem. Zowat duizend fietsers, meestal scholieren, werden gecontroleerd. 88 van hen werden bekeurd. Overtreders die ouder zijn dan 18 krijgen een onmiddellijke inning toegestuurd. 16 mensen waren in dat geval. 37 anderen tussen 16 en 18 jaar mogen een proces-verbaal verwachten. 35 scholieren tussen 12 en 16 jaar zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de verkeersklassen. Bij de controles, die in de toekomst zullen herhaald worden, werden acht motorrijders, één combi en één anoniem voertuig ingezet.