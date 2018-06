80% minder sigaretten op grond dankzij peukenhouders 16 juni 2018

Aan alle ingangen van het nieuwe stationsgebouw en op verschillende plaatsen aan het busstation zijn gloednieuwe sigarettenpeukhouders geplaatst. Een investering van 350 euro per stuk. "We waren eerst wat weigerachtig om peukenhouders te plaatsen omdat we vreesden dat men toch de sigarettenstompjes op de grond zou gooien. Maar na een proefproject met houten peukenhouders kwamen we tot de vaststelling dat het aantal peuken op de grond met 80% was gedaald", weet schepen Marc Vanwalleghem (CD&V). "Het plaatsen van peukenhouders heeft dan ook wel degelijk z'n nut al bewezen zodat we nu in degelijke exemplaren investeerden." In het najaar volgt een ruimere campagne rond sigarettenpeuken waar de horeca, het winkelgebied en andere openbare gebouwen in betrokken worden. (CDR)