738.000 strategische transformatiesteun voor NV Paul Van Hollebeke CDR

18 december 2018

16u03 0

De firma Paul Van Hollebeke nv krijgt van Vlaams minister voor Economie Muyters (N-VA) 738.461,04 euro strategische transformatiesteun. Het bedrijf, gevestigd in de Oostnieuwkerksesteenweg, is opgericht in 1968 en telt 40 werknemers. Paul Van Hollebeke nv levert op maat gemaakte foliën aan klanten actief in uiteenlopende sectoren gaande van textiel en confectie over hout en vloerbedekking tot voeding. Binnenkort wenst de firma een investering van zo’n 7,8 miljoen euro te doen in een unieke vijflaags productielijn. Dankzij deze innovatie zal het bedrijf kunnen inzetten op de markt van vacuüm matrassenverpakking. Op korte termijn zal deze investering goed zijn voor vier bijkomende arbeidsplaatsen. De lokale partijgenoten van minister Muyters juichen de steun toe. “KMO’s zoals de firma Paul Van Hollebeke zijn de hoeksteen van onze West-Vlaamse economie. Dat lokale bedrijven overheidssteun krijgen om door te groeien van een lokaal verankerd bedrijf naar Europese of wereldspelers met innovatie producten is voor N-VA van groot belang. Bovendien komt dit de lokale tewerkstelling opnieuw ten goede,” aldus gemeenteraads- en Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA).