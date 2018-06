72-jarige vrouw kan drang om te stelen niet weerstaan 05 juni 2018

Een 72-jarige vrouw heeft zich voor de rechter in Kortrijk moeten verantwoorden omdat ze op 3 oktober 2016 twee ringen uit de badkamer van een kennis stal. Nicole S. uit Roeselare was er op bezoek. "Het was niet voor het eerst dat er spullen verdwenen terwijl ze op bezoek was", aldus het slachtoffer. "Ze ging telkens naar de badkamer en begon er luid te hoesten om andere geluiden te maskeren." Nicole S. verklaarde aan de politie dat ze geregeld een drang voelt om te stelen. De gestolen spullen hield ze niet voor zich, maar gaf ze weg aan anderen. In 2010 liep ze al eens een veroordeling op. De rechter stelde voor dat S. zich voor haar kleptomanie laat begeleiden. Daar ging de vrouw mee akkoord, net zoals met de schadevergoeding van 200 euro voor het slachtoffer. Op 25 juni velt de rechter een vonnis. (LSI)