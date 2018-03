71-jarige landbouwer aangevallen door stier 07 maart 2018

Een 71-jarige landbouwer van een veeteeltbedrijf in Rumbeke werd gisterenmorgen aangevallen door een stier. Het incident gebeurde omstreeks 9 uur langs de Wulfkolstraat in Rumbeke. Veehouder Henri Naert was aan het werken in een stal toen hij plots in een box viel met daarin een stier. Het dier werd agressief en viel de 71-jarige Henri Naert aan. Zijn echtgenote vond de man en verwittigde de hulpdiensten. Het was uiteindelijk een voorbijganger die erin slaagde om Henri uit de box met de stier te halen. Een mug-arts diende de man de eerste zorgen toe waarna hij met pijn aan de borst afgevoerd werd naar het AZ Delta in Roeselare. Na een scan bleek de man behoorlijk wat inwendige bloedingen te hebben opgelopen ter hoogte van de borststreek. Hij verkeert niet in levensgevaar. Waarom het dier zo agressief reageerde, is niet bekend. (AHK)