700 Rumbeekse leerlingen stappen voor Warmste Week CDR

21 december 2018

Dik 700 leerlingen van de drie Rumbeekse basisscholen, De Verrekijker, De Vlieger en Windekind, stapten doorheen Rumbeke in het kader van de Warmste Week. Een uniek gegeven dat gerealiseerd werd dankzij de pastorale werkgroep van De Verrekijker. “We zien de winterwandeling als een krachtig, warm en solidair signaal”, aldus Liesbeth Demeestere, leerkracht van De Verrekijker. “Wij zetten ons tijdens de Warmste Week in voor de ALS-liga. De Vlieger steunt ‘time for lyme’, terwijl Windekind ‘School zonder Racisme’ een warm hart toedraagt.”