70-jarige die lerares heeft bestolen, blijft in de cel 26 januari 2018

02u44 0

Een 70-jarige man die vorige week in het Oost-Vlaamse Lochristi gearresteerd werd in een wagen met Spaanse nummerplaat, is in verdenking gesteld van de diefstal van twee portefeuilles uit een school in Staden.





Onder meer de portefeuille van leerkracht Lindsay Goderis (41) uit Meulebeke verdween op 14 december uit haar klas. Met haar Visakaart haalde de dader enkele uren later al 700 euro af in Hooglede en tankte zijn wagen vol in Beitem (Roeselare). Op camerabeelden van het tankstation waren de man en de Spaanse nummerplaat op zijn wagen te zien. Die nummerplaat werd geseind. Vorige donderdag sloeg een ANPR-camera alarm toen de nummerplaat passeerde in Lochristi. Sindsdien verblijft J.V. (70) in de cel. De raadkamer in Ieper verlengde zijn aanhouding. Mogelijk komt hij ook nog in aanmerking voor diefstallen in rusthuizen en scholen in Oost- en West-Vlaanderen. (LSI)