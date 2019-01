64-jarige fietsster opgeschept aan rotonde Meensesteenweg Alexander Haezebrouck

08 januari 2019

21u55

Bron: Eigen info 0

Aan de rotonde van de Meensestenweg en de Westlaan is dinsdagavond omstreeks 19 uur een 64-jarige fietsster opgeschept door een auto. Fietsster Marie-Rose R. (64) uit Roeselare reed op het fietspad op het rondpunt toen ze plots aangereden werd door een auto die vanuit de Westlaan kwam. Bestuurster Melissa A. (24) uit Roeselare merkte de fietsster wellicht te laat op en kon een aanrijding niet meer vermijden. De fietsster werd opgeschept en kwam zwaar ten val. Even werd gevreesd dat de vrouw in kritieke toestand was, maar haar verwondingen bleken in het ziekenhuis toch beter mee te vallen. De fietsster verkeert niet in levensgevaar maar moet wel de nacht in het ziekenhuis doorbrengen. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang niet passeren ter hoogte van de Westlaan aan het rondpunt.