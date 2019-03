60 uur werkstraf voor drugsverslaafde Alexander Haezebrouck

11 maart 2019

Een 36-jarige man uit Roeselare is veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur nadat hij op 26 juni 2018 weer betrapt werd met heroïne en speed op zak. Kristof O. liep eerder al vijf veroordelingen op voor het bezit en verkopen van drugs. Het parket vroeg een jaar cel, maar de rechter was een pak milder. Naast de werkstraf kreeg de beklaagde ok achtduizend euro boete. Als hij de werkstraf niet uitvoert, riskeert hij toch nog zes maanden cel.