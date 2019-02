56-jarige papa veroordeeld voor slaan kinderen, vrijgesproken voor verkrachting dochter Alexander Haezebrouck

20 februari 2019

13u58 0 Roeselare Een 56-jarige papa uit Roeselare is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden met uitstel voor het herhaaldelijk slaan van zijn kinderen. Hij deed dat soms ook met een riem. Voor de verkrachting van zijn jongste dochter werd de man vrijgesproken.

De echtgenote en de kinderen van Alexander T. (56) uit Roeselare met Tsjechische roots trokken op 22 juli vorig jaar naar de politie. De jongste dochter had één van haar zussen opgebeld om te vertellen dat papa haar verkracht had. Dat was voor het gezin blijkbaar de druppel en ze trokken naar de politie. Daar verklaarde de jongste dochter dat haar papa haar verkracht had. Ze had ook een slipje mee waar sperma van de vader bleek op te zitten. Bijna alle kinderen verklaarden toen ook aan de politie dat hun vader hen ook meermaals sloeg met riem. Eind september vorig jaar trokken alle gezinsleden plots hun verklaringen in. “Ik heb toen gelogen omdat ik boos was op mijn papa omdat hij mij als baby eens achtergelaten heeft”, vertelde het meisje aan de rechter. “Dat slipje heb ik uit de slaapkamer van mijn mama meegenomen en was van haar.” Rechter Vereecke oordeelde dat er grote twijfel bestaat over de verklaringen van de verkrachting. “Er zitten tegenstrijdigheden in haar verklaringen en ze zijn soms onsamenhangend.” Omdat alle kinderen wel precies hetzelfde vertelden over de slagen, wordt hij daarvoor wel veroordeeld. Naast de voorwaardelijke celstraf moet hij ook een geldboete van 800 euro betalen. De papa zit al sinds 22 juli in de gevangenis en mag die, indien het parket geen beroep aantekent, binnenkort verlaten.