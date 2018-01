54 pannenkoeken op de kaart EX-BAKKERS OPENEN 'DE ZOETE WEVER' AAN STATIONSPLEIN CHARLOTTE DEGEZELLE

02u36 0 Foto Joke Couvreur Uitbaters Marijke Paelinck en Gunther Maes met een staaltje van hun ruime assortiment. Roeselare Goed nieuws voor zoetebekken. Exact tien jaar nadat op de Grote Markt in Roeselare Omer's Pannenkoekenhuis sloot, openen Gunther Maes (44) en Marijke Paelinck (38) met De Zoete Wever eindelijk een alternatief aan het Stationsplein. Op hun kaart staan niet minder dan 54 soorten pannenkoeken.

Het was voorbestemd. Toen Gunther en Marijke drie jaar geleden hun bakkerij in Hulste verkochten, was de pannenkoekenplaat een van de enige items die ze meenamen. Toen was er nog totaal geen sprake van dat ze vandaag op de hoek van het Stationsplein en de Sint-Amandsstraat pannenkoeken- en koffiehuis De Zoete Wever zouden openen. "We voelden ons wat beperkt in de bakkerij, Gunther had wat gezondheidsproblemen en we hadden een geïnteresseerde koper. Redenen genoeg om het leven als zelfstandige op te geven en aan de slag te gaan als werknemer", vertelt Marijke. Zij werkte de voorbije jaren als assistent in een warenhuis, Gunther was aan de slag als magazijnier.





Hip en klassiek

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. "We misten de creativiteit, ons eigen ding doen en het kriebelde om weer zelfstandig te worden", aldus het koppel. "Aanvankelijk dachten we aan een broodjeszaak, maar afgelopen zomer botsten we op dit pand (waar vroeger café De Wever was, red.) en we waren direct verliefd. Het is een charmant gebouw met een ideale ligging. We wilden hier het hippe van de nieuwe stationsbuurt en het klassieke van het pand verenigen. Zo kwamen we tot De Zoete Wever. Elke dag kan je hier van 7.30 tot 18.30 uur terecht voor alle soorten koffies, ontbijtjes, gevulde ovenkoeken en vooral onze specialiteit: pannenkoeken."





De menukaart van De Zoete Wever telt niet minder dan 54 soorten: van klassiekers, over American pancakes tot poffertjes en hartige pannenkoeken. Met peer en marshmallow, eerder traditioneel met suiker of ijs, of geflambeerd. "Onze 'crêpe De Wever' is een geflambeerde pannenkoek met jenever en karamel. Hiermee verwijzen we naar dat tijd dat café De Wever nog erg succesvol was en gekend stond als 'dreupelcafé'."





Meer info vind je op de Facebookpagina De Zoete Wever.