52 genomineerden voor acht Roeselare Awards Charlotte Degezelle

09 januari 2019

07u33 0 Roeselare Voor de 22e keer wordt het beste van Roeselare in de spotlights gezet tijdens de Roeselare Awards. Die galashow vindt plaats op zaterdag 26 januari in het Fabriekspand. Maar wie zijn de genomineerden?

In de categorie Winkelbeleving komen Thyrsus, De Vleugelfabriek, Sleeplife, Boost Moodshop en Vision 21 Sportsclub in aanmerking voor de award. Optiekpunt, Westvlaams Tegelhuis, Sinnfoort, Goddeeris en Samyn Wonen zijn de kanshebbers in de categorie Marketing. De genomineerden in de categorie Nieuwbouw zijn Smart Solutions, Aktius Notarissen, Hyveco, Garage Dejonckheere, Sportoase en Maister, in de categorie Renovatie gaat het daarentegen om KOERS, Slagerij Nico en Katrien, Sinnfoort, Creo, De Bonte Os en Kapper en pruiken Nathalie Nowé. BMS Dejonckheere, VISIX, Mulder Natural Foods, Eutraco en Dovy Keukens zijn geselecteerd om mogelijk uitgeroepen te worden tot Bedrijf van het jaar 2018 en Interieur Verfaillie, Boost Moodschop, De Klaproos, Samyn Wonen, Optiekpunt, Kruidenmozaïek/Nowme, Delaere Womenswear, De Overburen, Anna et Maman en Jules et Fils komen in aanmerking voor de award Handelaar van het jaar 2018. De Starters Award daarentegen rpijkt staks op de schouw bij Exposure, Studiebox, Octinion Agriculture, Bow Architecten of Hexagon.

Voor de award Persoonlijkheid van het jaar is er een longlist van tien namen. Vanaf vandaag tot en met 17 januari kan je via de Facebookpagina Roeselare Awards en de website www.roeselare-awards.be stemmen op je favoriet. De genomineerden zijn onderneemster Conny Vandendriessche, Dorine Naert die het gezicht is van de campagne van de vzw Shopping en Centrum Roeselare, Johan Vergote van Uitgeverij Bibliodroom die recent nog ‘100 Herkenbare Roeselarenaars publiceerde, succesvol techondernemer Jurgen Ingels, priester en De Mol 2018 Pieter Delanoy, Mathieu Vinken die de Galenusprijs won voor zijn onderzoek naar leverziekten, koersfenomeen Jelle Wallays, succescoach van het jaar bij wielerploeg Deceuninck-Quick-Step Patrick Lefevere, de gebroeders Vandenberghe van Skyline Communications en tot slot Björn Gevaert, bezieler van het Roeselaars Natourcriterium. Tot slot wordt er ook opnieuw een Life Time Achievement Award uitgereikt. Die gaat naar Paul Ameloot, drijvende kracht achter lichtgigant Delta Light.

De gala-avond in het Fabriekspand op 26 januari wordt gepresenteerd door ex-Miss België Virginie Claes. Er is muziek dankzij Lady Trumpet, Hendrik Deneir, partyband BTZ en dj Bart Jan Depraetere. Vorig jaar woorden 850 aanwezigen de uitreiking van de stadsawards bij. Dit jaar is het aantal kaarten beperkt tot 800. Kaarten kosten 125 euro en kan je reserveren bij het Secretariaat van de Awards aan de Meensesteenweg 290, via 051/26.62.01 of roeselare@roularta.be.