5.000 nieuwsgierigen verkennen zwembad VAN VERSLETEN SPILLEBAD NAAR HYPERMODERNE SPORTOASE CHARLOTTE DEGEZELLE

27 augustus 2018

02u33 0 Roeselare De Roeselarenaars staan te trappelen om in het nieuwe zwembad Sportoase Schiervelde te duiken. Dat bleek gisteren toen meer dan 5.000 nieuwsgierigen een kijkje kwamen nemen. Voor de eerste zwembeurten vandaag wordt een stormloop verwacht.

Van het krakkemikkige Spillebad naar Sportoase Schiervelde met de allermodernste snufjes. Het verschil is groot en het nieuwe zwemcomplex wordt dan ook met open armen ontvangen. Gisteren mocht iedereen, voorlopig nog met de kleren aan, een kijkje nemen in het nieuwe zwem- en sportparadijs. Ook wij namen poolshoogte en hoorden enkel lof.





Zo is Geert Deraeve (65) al 55 jaar ononderbroken lid van de Roeselaarse zwemclub en traint hij met de waterpolo. "Het nieuwe bad ziet er heel goed uit. Fris, toegankelijk en modern", reageert hij. "Op het eerste zicht heb ik niets op te merken. Het is heel leuk dat er naast het zwemmen ook heel wat andere activiteiten zijn, voor elke leeftijd wat wils. Ook de tribune aan het 25 meter-sportbad vind ik heel goed. Zo kunnen ouders vlot competitiewedstrijden bijwonen."





Wellness

Victor Boudry (13) moest zich inhouden om niet in het bad te duiken. "Het nodigt echt uit om te zwemmen. Het is zoveel beter dan het Spillebad. Bovendien kan je hier ook op de glijbanen, in de wildwaterbaan, de wellness... Ja, het is zeker het inkombedrag van zes euro waard."





Als ouders van drie jongens, Daan, Niels en Tim, hebben Lieven Decrock en Kathleen Alliet oog voor de veiligheid. "Het is goed gezien dat het diepe sportbad en de peuter- en kleuterzone ver van elkaar en op een andere verdieping liggen", oordelen zij. "Enige minpuntje is het beperkte zicht op het bad vanuit de cafetaria."





Razend druk

Stephane De Staercke is nu al fan van de wellness, de gerieflijke lockers en de ruime mogelijkheden. "Eerstdaags gaan we een eigen sportprogramma samenstellen want bewegen is de helft van een goed leven", zegt hij. "Enig minpuntje is misschien het beperkt aantal toiletten."





Als een opendeurdag, waarbij de bezoekers niet eens hun grote teen in het zwembad mogen steken, al meer dan 5.000 nieuwsgierigen lokt dan kan het niet anders of het wordt vandaag, op de eerste dag dat er effectief gesport kan worden, razend druk.





"Dat is typisch voor de eerste weken na de opening", weet Michaël Schouwaerts, operationeel directeur. "Het is ook het ogenblik waarop mensen massaal beurtenkaarten en abonnementen aanschaffen. Dat gaat gepaard met het geven van informatie waardoor het net iets langer kan duren om een ticket te kopen. We zetten daarom ook extra mensen in. Toch vragen we onze bezoekers om de komende weken wat geduld en begrip te hebben."