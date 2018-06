5.000 cursisten CREO voortaan op één site VANAF SEPTEMBER NAAR CAMPUS KLARA CHARLOTTE DEGEZELLE

30 juni 2018

02u44 0 Roeselare CREO Roeselare, het vroegere CVO Roeselare, neemt vanaf september campus Klara aan de Blekerijstraat in gebruik. De vroegere Albrecht Rodenbachbibliotheek en het aanpalende klooster van de Zusters van Liefde werden volledig gestript en getransformeerd tot een 'state of the art'-leercentrum. De officiële opening is voorzien op 24 augustus, maar wij mochten al even op werfbezoek.

5.000 cursisten onder één spreekwoordelijk dak brengen. Dat was de ambitie van CVO Roeselare toen ze in 2013 en 2014 site Watergroep in de Blekerijstraat en het oude klooster en de aanpalende Rodenbachbibliotheek op de hoek van de Arme Klarenstraat kochten. Tot vrij recent zaten zij namelijk verspreid over tal van locaties in Roeselare. Vijf jaar, en dik drie miljoen euro, later wordt die ambitie nu realiteit en mag CREO uitpakken met een centrale campus in het hart van de stad.





Vorig jaar in augustus opende CREO al campus Umami op de vroegere site Watergroep waar de opleidingen creatief en voeding georganiseerd worden, straks volgt campus Klara. De metamorfose die deze onderging is indrukwekkend. "Onze leerlingen 'Nederlands voor anderstaligen' die voor de werken lesvolgden in het vroegere klooster zeiden weleens dat de klassen in hun land van herkomst in betere staat waren dan deze hier. Het is een feit: het oude klooster was zowel een broedplaats als de laatste rustplaats voor heel wat duiven. Het opnemen van tellers betekende zich een weg banen tussen kadavers en al wat de levende duiven achtergelaten hadden", lacht CREO-directeur Karel Moestermans.





Maar die tijd is definitief voorbij. Vanaf 1 september kunnen alle cursisten Mode, Talen, Nederlands voor anderstaligen en Tweedekansonderwijs genieten van een gloednieuwe infrastructuur en is CREO niet meer te vinden langs de Kokelarestraat.





"Onze nieuwe onderwijssite, die dagelijks van 9 tot 22 uur wordt benut, is 2.700 vierkante meter groot, telt heel wat bureauruimte, een ruime lerarenkamer, een in eer herstelde kapel als vergaderzaal en 15 moderne, ruime en polyvalente lokalen die garant staan voor het volwassenenonderwijs van de toekomst. Tien lokalen bevinden zich in het oude klooster net zoals onder meer een open leercentrum, vijf in de vroegere bib waar ook een breiklas en twee naaiateliers te vinden zijn. De toegang situeert zich niet langer langs de Arme Klarenstraat maar via een groene zone in de Blekerijstraat. Centraal in het gebouw vind je het atrium, een echte ontmoetingsplek met een opvallende trap als eye-catcher.





Naast de officiële opening van campus Klara op vrijdagavond 24 augustus, organiseert CREO op zaterag 25 augustus een opendeurdag. Meer op www.creo.be.