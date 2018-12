45 dagen rijverbod na knal tegen vrachtwagen LSI

13 december 2018

13u34

Bron: LSI 0

Een 28-jarige automobilist uit Roeselare is door de politierechter in Kortrijk veroordeeld tot een rijverbod van 45 dagen en een boete van 800 euro. Op 25 juli 2017 botste Ruben B. op de snelweg E403 in Roeselare achteraan tegen een vrachtwagen. Wellicht viel hij achter het stuur in slaap. Hij bleek ook teveel gedronken te hebben. “Nog het gevolg van een avondje stappen de avond voordien”, klonk het. “Ik stond er niet bij stil dat er nog teveel alcohol in mijn bloed zou zitten toen ik met de wagen naar de carwash reed.” De twintiger liep in september 2016 al eens een veroordeling op omdat hij teveel op had achter het stuur en dat brak hem nu zuur op. De politierechter gaf hem in totaal negen maanden rijverbod maar hield het voorlopig bij 45 dagen effectief. Hij moet wel opnieuw slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen en medische en pscyhologische proeven vooraleer hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen.