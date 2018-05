400 leerlingen Arkorum te voet naar Dadizele 19 mei 2018

De meimaand is en blijft de bedevaartmaand. Ook de Roeselaarse scholengroep Arkorum houdt vast aan die traditie. Gisterenochtend om 7 uur vertrokken een 400-tal leerlingen van de derde graad van 12 scholen te voet naar Dadizele. Omstreeks 11 uur woonden ze in de Dadizeelse basiliek een viering bij. "Zondag is Pinksteren. De tocht naar Dadizele staat dan ook in het teken van vuur", vertelt Heidi Reynaert, vrijgestelde pastoraal van Arkorum. "Op vier stopplaatsen onderweg vallen de leerlingen even stil. Ze steken een kaarsje aan en krijgen een nadenker mee voor onderweg.Bij hun kaarsje bidden ze om zelf "vurige mensen" te worden." (CDR)