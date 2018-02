40 maanden effectief voor bereiden overdosis drugs 22 februari 2018

Een 34-jarige drugsgebruiker uit Roeselare is veroordeeld tot een celstraf van 40 maanden en een boete van 8.000 euro. Kevin A. had in de nacht van 9 op 10 augustus vorig jaar heroïne mee en gaf het aan een 55-jarige vrouw op een appartement in Roeselare. De vrouw, Marianne Callens, overleed aan de dosis. Kevin A. arriveerde na een drugstrip naar Nederland op het appartement van de toenmalige vriend van de 55-jarige vrouw. Ook de 18-jarige onderbuur was in het appartement aanwezig. Kevin A. haalde heroïne uit zijn rugzak na het eten. Hij warmde de drugs op in een lepel om de damp te kunnen opsnuiven. Ook de vrouw en haar vriend, deden mee. Amper een kwartier na het drugsgebruik voelde ze haar onwel en ze ging op een bed liggen. Toen haar vriend even later ging kijken, zag ze al blauw. Hij verwittigde een buurvrouw die meteen de hulpdiensten alarmeerde. Samen met de junkie probeerde hij de vrouw nog te reanimeren, maar de hulp kwam te laat. Vooral de 34-jarige Roeselarenaar wordt met de vinger gewezen, omdat hij de drugs meehad, aanbood en klaarmaakte. Hij spendeerde al tien jaar van zijn leven in de cel na talloze veroordelingen. De ouders, zoon en dochter van het slachtoffer kregen in totaal 16.300 euro schadevergoeding toegewezen. (AHK)