3CÔTÉ wint YES Award CDR

24 december 2018

15u00 0

Op het stadhuis is de YES Award uitgereikt. YES staat voor Young EntrepeneurShip. De award is gekoppeld aan een provinciale wedstrijd voor miniondernemingen die present tekenen op de Roeselaarse goede doelen kerstmarkt. Dit jaar waren ze met een 30-tal miniondernemingen en 3CÔTÉ uit De Frères Brugge werd uitgeroepen tot globale winnaar.

Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om Jaak Desmet in de bloemen te zetten. Hij is al tien jaar trekker van de goede doelen kerstmarkt, maar bezoekt ook al tien jaar alle scholen om het project met de miniondernemingen toe te lichten.