34ste editie carnaval bij min tien graden 24 februari 2018

Roeselare Extreme koude of niet, het Stedelijk Rodenbach Carnavalscomité viert vanaf vrijdag 2 maart voor de 34ste keer weer vier dagen lang feest.

Na het spetterende jubileumjaar wordt deze editie iets minder, met een aanstelling in plaats van een verkiezing van een stadsprins. "Er is door de poolwervel sprake van temperaturen tot min tien graden. Maar het Roeselaars carnaval zal zich hierdoor niet laten kisten", vertelt ondervoorzitter Jan Parmentier. "Dankzij onze sponsor Petro Service kunnen we de tent op de Grote Markt heel het weekend goed verwarmen. Ook voor de stoet op zondag hebben we geen schrik. Er is geen sprake van regen of sneeuw wat erger zou zijn." Vriestemperaturen of niet, de zotskappen zullen van 2 tot en met 4 maart dus opnieuw regeren over Roeselare.





Al wordt het feest iets gematigder dan het jubileum van vorig jaar. "Dit jaar halen we even adem, om volgend jaar weer te knallen", aldus ondervoorzitter Jan Parmentier. Het feestgedruis start op vrijdag 2 maart met de aanstelling van Anneke Vanderbruggen als eerste stadsprinses uit de rangen van carnavalsorde De Sierbuikjes.





Op zaterdag is er vanaf 14.11 uur kindercarnaval door de jeugddienst en strijden Kurt Vinamont en Nick Pycke vanaf 18.11 uur om de titel van Regenboogprins van België. Op zondag is er om 15.11 uur de gratis stoet, waarbij 36 wagens door het centrum trekken, voorafgegaan om 14.33 uur door een publikaravaan.





Het carnavalsfeest eindigt op maandag met de teruggave van de sleutel aan de burgemeester, gevolgd door een kroegentocht.





