300 jongeren zingen kinderliedjes vanuit hele wereld 09 maart 2018

02u33 0 Roeselare Samen zingen verbindt: dat bewijst de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) met Crossing Music. Jongeren van diverse nationaliteiten gaan aan de slag met kinderliedjes uit hun culturen. Vandaag en zaterdag tonen 300 kinderen het resultaat in De Spil. In het najaar volgt een muzikaal doeboek met cd.

Vorig schooljaar mochten de leerlingen van STAP optreden tijdens de uitreiking van de Koningin Mathildeprijs, in het bijzijn van de koningin. Als klap op de vuurpijl wonnen ze die prijs voor Crossing Music, waar ook andere West-Vlaamse academieën aan bijdragen. Nu zijn de eerste resultaten van het project zichtbaar. "In scholen, vluchtelingencentra... riepen wij op om kinderliedjes op te nemen met de smartphone en in te sturen. Wij maakten een selectie, waarmee componisten aan de slag gingen", zegt directeur Dirk Lievens. De betrokken scholen, opvangcentra, koren, band en orkest repeteerden de voorbije maanden volop de bewerkingen van kinderliedjes uit Rusland, Ethiopië, Sri Lanki, India, Pakistan... "Zo ondervinden onze kinderen dat het niet altijd zo evident is om een andere taal te leren", zegt Lievens. "Als je kinderen samen laat zingen, komen ook de verhalen boven waarom en hoe mensen vanuit hun thuisland naar Belgie kwamen." Het resultaat wordt vanavond en morgenavond door zo'n 300 kinderen op het podium van cc De Spil gebracht, in samenwerking met Rotary Mercurius. "Sluitstuk van Crossing Music wordt een liedjesboek met cd, dat in september of oktober voorgesteld wordt. Zo zorgen we ervoor dat iedereen kan genieten van de toffe kinderliedjes." Meer informatie op crossingmusic.be. Tickets via de site www.toonvzw.be. (CDR)