30 maanden cel voor drugsverslaafde voor

verkoop en wapenbezit LSI

25 maart 2019

15u25

Bron: LSI 0 Roeselare De Kortrijkse strafrechter veroordeelde Jurgen D. tot een effectieve celstraf van 30 maanden en een boete van 8.000 euro voor drugshandel en wapenbezit. Zijn twaalfde veroordeling, meteen goed voor een verlengd verblijf in de cel.

In de nacht van 10 op 11 mei 2018 liep bij de politie van de zone Midow de melding binnen dat iemand in Wielsbeke met een wapen op straat rondliep. Bij aankomst van de politie verschanste Jurgen D. zich aanvankelijk in de woning van een vriendin. Een huiszoeking leverde drie verboden wapens en munitie, een kruisboog, twee alarmpistolen, 466 gram amfetamines, 803 gram vloeibare xtc, cannabis en 1.185 euro cash geld op. Na eerdere veroordelingen stond D. op dat ogenblik onder elektronisch toezicht. Dat werd meteen ingetrokken. Sindsdien verblijft hij opnieuw in de cel. Hij gaf toe dat hij na een eerdere vrijlating zwaar drugs bleef gebruiken en ook spul verkocht. “Samen met mijn vriendin had ik tot 30 gram speed per dag nodig”, vertelde hij aan de rechter. “Maar daar wil ik nu volledig van af. Ik wil me minstens één jaar laten opnemen om af te kicken.” Door de effectieve celstraf zal die opname toch nog moeten wachten. De rechter verklaarde 2.300 euro drugsgeld verbeurd.