30 bezwaren tegen bomenkap voor nieuw ACV-gebouw CDR

22 januari 2019

07u30 0

Het burgerinitiatief ‘Meer bomen in Roeselare’ trok vorige week aan de alarmbel. ACV West-Vlaanderen plant een nieuw kantoorgebouw op hun site langs de H. Horriestraat en daarvoor moeten niet enkel de bestaande gebouwen maar ook 17 oude bomen sneuvelen. Gemeenteraadslid Lieve Lombaert (N-VA) bracht het onderwerp op de gemeenteraad. “In de plaats van de 17 huidige bomen zouden vier nieuwe bomen en enkele plantenbakken komen”, zegt zij. “De groenbeleving in onze stad kan en moet echter beter. Wat is het standpunt van het college van burgemeester en schepen in dit dossier?” Schepen Nathalie Muylle (CD&V) laat weten dat er tijdens het openbaar onderzoek 30 bezwaren binnenkwamen. “Die handelen in hoofzaak over privacy/inkijk en het kappen van de bomen”, weet ze. “De dienst stedenbouw is momenteel adviezen aan het opvragen bij onze interne diensten. Met het schepencollege moeten wij een beslissing nemen omtrent de vergunningsaanvraag van het ACV uiterlijk op 25 maart. Maar dit al wellicht eerder eind februari, begin maart gebeuren. We hadden eerder al contact met de bouwheer en maakten toen al onze bezorgdheden over het aanwezige groen mee. We moeten jammer genoeg vaststellen dat daar geen rekening mee werd gehouden in het dossier dat uiteindelijk ingediend is.”