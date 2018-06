3 maanden cel voor vrouw (72) die ringen steelt 26 juni 2018

De 72-jarige Nicole S. uit Roeselare is door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een voorwaardelijke boete van 600 euro.





Op 3 oktober 2016 stal ze twee ringen uit de badkamer van een kennis. Dat gebeurde terwijl ze er op bezoek was. "Het was niet voor het eerst dat er spullen verdwenen, nadat ze op bezoek was geweest", aldus het slachtoffer. "Ze ging telkens naar de badkamer en begon er luid te hoesten om andere geluiden te maskeren."





Nicole S. verklaarde aan de politie dat ze regelmatig een drang voelt om te stelen. Daar moet ze zich van de rechter voor laten begeleiden. De gestolen spullen hield ze niet voor zich, maar gaf ze weg aan anderen. Aan het slachtoffer moet ze een schadevergoeding van 200 euro betalen. (LSI)