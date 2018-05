3,08 promille bij start verlof 23 mei 2018

Een jongeman uit Roeselare zakte op 17 juli vorig jaar stevig door om het bouwverlof in te zetten. Op weg naar huis liep hij met 3,08 promille achter het stuur tegen de lamp. Het was een alerte politiepatrouille die langs de Westlaan in Roeselare vaststelde dat hij te traag reed en moeilijk een rechte lijn kon houden. Brecht G. speelde meteen zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijt. De politierechter in Kortrijk deed daar gisteren nog eens vijftien dagen bovenop. G. moet ook een boete van 800 euro betalen. (LSI)