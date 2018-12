250 buurtbewoners verbroederen tégen de knip CDR

01 december 2018

08u48 7 Roeselare Ruim 250 buurtbewoners hebben gisterenavond aan de rotonde in de Koestraat in Rumbeke verzameld voor een anti-knipdrink.

"Deze massale opkomst toont nogmaals dat de knip bij heel veel mensen op de maag ligt", aldus woordvoerder Bram Verfaillie. "We willen duidelijk maken dat we er ons blijven tegen verzetten. Er zijn andere oplossingen."

Het stadsbestuur plande de knip in de Maria's Lindestraat om de Kaasterwijk te beschermen tegen onnodig doorgaand verkeer. Burgemeester Kris Declercq en mobiliteitsschepen Griet Coppé (beiden CD&V) tekenden beiden present. Ze luisterden naar de grieven van de buurt en namen een petitie in ontvangst. "Op korte termijn wisten we zowel op papier als online ruim 1.200 handtekeningen te verzamelen. 90 procent ervan komt zeker uit Roeselare en Rumbeke", zegt Bram. "Ik ga hier geen grote uitspraken doen", reageert de burgemeester. "Maar we zijn absoluut bereid om te luisteren. We zijn het eens dat er iets moet gebeuren omwille van de veiligheid, alleen niet over de manier waarop. We duwen al de pauzeknop in voor de knip en zullen samen met de diensten van schepen Coppé alle argumenten en voorstellen bekijken. Zowel van deze buurt als van de Kaasterwijk die vragende partij is voor de knip. We waarderen alvast de professionele en hoffelijke aanpak van de buurt. De veiligheid is hier de hoofdmoot, niet alleen de circulatie. We zullen sowieso geen ingrepen doen zonder dit te laten weten." (CDR)