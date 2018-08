24 uur op café niet zo evident als gedacht 06 augustus 2018

02u33 0 Roeselare 24 uur non-stop in je favoriete café doorbrengen. Voor veel jongeren lijkt dit het einde. Een 100-tal jongelui namen afgelopen weekend de proef op de som in hun plek bij uitstek: café Bistro aan het Polenplein.

Net voor de afsluitende barbecue gisteren waren ze nog met een tiental over. De overlevers waren allesbehalve fris. "De rest is kapot", lacht Simon Blondeel (22). "Ze waren te moe, hadden te veel op of waren niet genoeg getraind." Tijdens de 24 uur entertainden de jongeren zichzelf met shotjes, nagelen, beerpong, meters op de toog en natuurlijk ook het nodige feestgedruis. "Volgend jaar doen we dit zeker opnieuw. Of neen, volgende week! We moeten tenslotte blijven trainen." (CDR)