24 nieuwe gezinswoningen in Klaproosstraat 06 juni 2018

02u42 0 Roeselare Bouwbedrijf en projectontwikkelaar Hectaar plant 24 nieuwe huizen in een uitbreiding van de Klaproosstraat, namelijk een doodlopende straat tussen de Kachtemsestraat en de Vierwegstraat.

Het wordt een mix van verscheidene architecturen en de binnenafwerking wordt volledig bepaald door de nieuwe bewoners. Hectaar mikt met de verkaveling op jonge gezinnen. De huizen worden gebouwd op percelen gaande van 200 tot 400 vierkante meter.





Groenzone

Alle huizen hebben drie slaapkamers en een badkamer met bad en aparte douchecel op de eerste verdieping en op de benedenverdieping een woonkamer met open keuken die zicht geeft op de tuin. Er is ook een garage of een grote opbergruimte. In de verkaveling komt verder een groenzone van 800 vierkante meter.





Intussen wordt de weg aangelegd. Hectaar hoopt nog voor het bouwverlof te starten met de bouw van de eerste woningen, die vanaf 253.000 euro te koop zijn. Meer informatie vind je op www.hectaar.be. (CDR)