23 nieuwelingen op CD&V-lijst 22 mei 2018

De Roeselaarse CD&V heeft gisteren de volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Opmerkelijk genoeg zijn maar liefst 23 van de 39 kandidaten nieuwe gezichten. Lijsttrekker wordt burgemeester Kris Declercq. Op de tweede plaats staat Astrid Deceuninck, leerkracht secundair onderwijs en meteen een nieuw gezicht. De derde plaats gaat naar de 32-jarige Europarlementariër Tom Vandenkendelaere. Daarna volgen huidige schepenen Nathalie Muylle, José Debels, Bart Wenes en Dirk Lievens. Schepenen Griet Coppé en Marc Vanwalleghem zijn de lijstduwers. Ertussenin veel nieuwe namen, waarbij met Margot Wybo, Matthijs Samyn, Thomas Witdouck, Martijn Snaet en Aline Soetaert duidelijk voor verjonging wordt gegaan. "Een bewuste keuze", zegt Kris Declercq. "De laatste jaren hebben we veel geïnvesteerd in stenen. Nu is het tijd om te investeren in mensen." Volgens de burgemeester liep de lijst vlotjes vol. "We hebben zelfs mensen moeten teleurstellen. Dit is een pracht van een team. Voor het eerst in de geschiedenis zal CD&V straks ongetwijfeld alle 39 zitjes van de gemeenteraad innemen." (SVR)