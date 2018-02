23 extra camera's in stadscentrum BETROKKEN INWONERS BLIJ MET VERHOGING VEILIGHEIDSGEVOEL CHARLOTTE DEGEZELLE

02u41 0 Roeselare Roeselare krijgt er dit jaar 23 camera's, of zo'n derde van het al geïnstalleerde aantal, bij. Deze worden onder meer geplaatst op het de Coninckplein, dat momenteel wordt getransformeerd van parking tot groene oase, en op het kruispunt van de Zuidstraat, de Rumbeeksesteenweg, 't Hof van 't Henneken en de Rijselstraat. Op beide locaties wordt de komst van camerabewaking toegejuicht.

Veiligheid is één van de prioriteiten van het stadsbestuur en de voorbije jaren investeerden ze dan al stevig in de uitrol van een cameraschild. Dit in het licht van preventie, opsporing van misdrijven, ordeverstoring, overlast en vandalisme, het leveren van bewijzen van misdrijven en evenementenbeheersing. Ook dit jaar wordt het cameraschild verder verfijnd. "In 2014 hadden we acht camera's in Roeselare. In 2017 klokten we af op 65 exemplaren en in 2018 vervolledigen we het cameraplan en komen er nog eens 23 bij", weet burgemeester Kris Declercq (CD&V). De beelden van de bewakingscamera's worden live doorgestraald naar de meldkamer van de politiezone RIHO. Daar worden de beelden live bekeken en neemt men waar nodig real-time actie door het aansturen of ondersteunen van patrouilles op het terrein. Beelden worden 31 dagen bewaard en waar nodig achteraf herbekeken.





Beweegbaar/vast

De gemeenteraad gaf maandagavond alvast haar fiat voor camera's op het de Coninckplein, in de volksmond het Sint-Amandsplein, en op het kruispunt van de Zuidstraat, de Rumbeeksesteenweg, 't Hof van 't Henneken en de Rijselstraat. Op het de Coninckplein komt een combinatie van een beweegbare camera, vooral voor toezicht, en vaste camera's met het oog op herkenning en identificatie. Aan 't Hof van 't Henneken gaat het om vaste camera's bedoeld voor identificatie.





Op beide plekken worden de camera's met open armen onthaald. Op het de Coninckplein vindt schoenmaker Jürgen Coudenys de plaatsing van camera's een geruststelling.





Afschrikkend effect

"Ik ben sowieso nog altijd niet gewonnen voor het idee dat de parking op het plein moet wijken voor groen", zegt hij. "Ik vrees dat het snel een verloederde boel zal worden. Camera's kunnen dan ook zeker geen kwaad, vooral voor het afschrikkende effect. Ik heb in de winkel zelf ook camera's gehangen nadat ik enkele malen bestolen werd en sindsdien is dit nooit meer voorgevallen." Aan 't Hof van 't Henneken noemt Caroline Van Hoof van Apotheek De Beer camera's een must voor het veiligheidsgevoel.





"Het is super goed nieuws dat er geïnvesteerd wordt in camera's hier op het kruispunt. Er gebeurt hier wel eens wat vandalisme, maar er spelen vooral drugsfeiten. Dankzij camera's zal ik me een pak veiliger voelen in m'n eigen omgeving. De apotheek is 's avonds open tot 19 uur en tegenwoordig is het dan al donker. Ook als ik van wacht ben zal ik meer op m'n gemak zijn als ik weet dat er camera's een oogje in het zeil houden."





Daarnaast worden bijkomende camera's voorzien op volgende locaties die reeds onder cameratoezicht staan: Ooststraat en de tweede fase van het stationsproject (Stationsplein, Beversesteenweg en Sint Amandsstraat).