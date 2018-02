21 chauffeurs te snel voorbij werken N36 07 februari 2018

Aan de wegenwerken voor de aanleg van de 3A-knooppunt langs de Rijksweg (N36) in Rumbeke (Roeselare) zijn gisteren 21 voertuigen geflitst omdat ze zich niet hielden aan de snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. In totaal werden 1.624 auto's gecontroleerd. Het percentage hardrijders bleef dus op 1,29 procent steken. (LSI)