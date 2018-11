200 euro gestolen bij E-Dance 17 november 2018

In de bar van dansschool E-Dance uit Roeselare is woensdagavond ruim 200 euro verdwenen. Het geld zat in een afgesloten kast in de bar. Het was de opbrengst van een snoepjesverkoop ten voordele van een kunstproject van de Compagniedansers. Dat is een dansgroep die jaarlijks verscheidene optredens geeft.





"Een heel jammerlijke kwestie", vindt zaakvoerster Emilie Houwen. "We zijn een dansschool met een familiale sfeer waar iedereen elkaar vertrouwt. Dan stel ik met pijn in het hart zo'n diefstal vast. Ik hoop dat de dader alsnog berouw krijgt en het geld even ongemerkt teruglegt of in de brievenbus deponeert. Opbiechten wordt wellicht moeilijk." (CDR/LSI)