200.000 insecten om van te leren INAGRO EN HOGESCHOOL VIVES OPENEN NIEUWE ONDERZOEKSRUIMTES CHARLOTTE DEGEZELLE

31 januari 2018

02u49 0 Roeselare Insecten sexy maken voor de grootschalige kweek. Dat is de bedoeling van gloednieuwe onderzoeksruimtes die het onderzoekscentrum voor de land- en tuinbouw Inagro en de hogeschool Vives gisteren openden op de site van Inagro. Het onderzoeksteam focust zich op de kweek. Ook andere mogelijkheden zoals dierlijke voeding en het verwerken van restaurantafval bij vier insectensoorten: zwarte soldatenvliegen, huiskrekels, meelwormen en Argentijnse kakkerlakken.

De mogelijkheden met insecten zijn talrijk en nemen nog altijd toe. Dat weten ze al enkele jaren bij Inagro waar ze in 2014 startten met kleinschalig onderzoek. Dat ze geloven in een toekomst met insecten bewijzen ze nu door samen met hogeschool Vives te investeren in gloednieuwe onderzoeksruimtes op hun site langs de Ieperseweg."We merken dat de interesse in insecten groeit in diverse sectoren", legt gedeputeerde voor landbouw en visserij Bart Naeyaert uit. "Ze bevatten hoogwaardige eiwitten, vetten en mineralen en worden al verwerkt in humane voeding en mogen sinds kort ook gebruikt worden als visvoer. Cosmeticabedrijven en andere industriële verwerkers gebruiken de chitine uit insecten in allerlei toepassingen, de beestjes kunnen ingezet worden voor het opruimen van afval, er kunnen hoogwaardige oliën aan onttrokken worden enz. Industriële insectenkweek biedt dan ook kansen en die willen we grijpen."





Kweekcellen

Daarom werd geïnvesteerd in vier grote en twee kleine kweekcellen waar insecten in de ideale omstandigheden gekweekt worden. De cellen zijn samen goed voor zo'n 200.000 insecten en er worden specifiek vier soorten gekweekt al is er ook nog plaats voor nieuwe varianten. "De meelwormen zijn al vrij gekend voor menselijke consumptie maar kunnen ook perfect dienen als kippenvoer", weet technisch deskundige Lukas De Praetere. "Huiskrekels worden in Zwitserland bijvoorbeeld al verwerkt in brood, lolly's en gedroogd voor in burgers. De Argentijnse kakkerlak is zeer eiwitrijk en perfect als voeder voor huisdieren. In Mexico wordt dit insect ook al gegeten, maar bij ons staat het nog niet op de gedooglijst van het voedselagentschap. De zwarte soldatenvlieg is tot slot een goed alternatief voor soja. We denken eraan de vliegen te verwerken als vis- en varkensvoer."





Afval verwerken

Maar niet alleen de opgekweekte diertjes zijn interessant. Tijdens hun groeiproces kunnen ze gevoederd worden met afval. "Koolbladeren, spruitenstokken, zelfs vers restafval van horeca, supermarkt en mest kunnen ze probleemloos verwerken waardoor we miljoenen tonnen afval omzetten in nuttige, dierlijke eiwitten."Momenteel is de insectenkweek vrij arbeidsintensief wat weegt op de rendabiliteit waardoor weinigen investeren in grootschalige kweek. "Het is dus belangrijk dat we ook inzetten op automatisatie", zegt Mia Demeulemeester, directeur van Inagro. Een eerste realisatie, onmiddellijk ook een primeur voor Vlaanderen,is er al. "Vives ontwikkelde de eerste geautomatiseerde voederlijn, een voederrobot, waarmee de kweek van de meelworm geautomatiseerd wordt." De robot haalt automatisch de bakjes met meelwormen, dient een dosis groentepuree toe als voeding en zet de bakken terug op hun plaats."