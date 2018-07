2,5 miljoen euro Vlaams geld voor Desotec 12 juli 2018

Het bedrijf Desotec krijgt 2,5 miljoen euro transformatiesteun van de Vlaamse regering. Dit gebeurt op voorstel van Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA).





Desotec is een internationale ontwikkelaar, producent en leverancier van zuiveringsoplossingen. De basis van hun technologie zit in het reactiveren van verzadigde actieve kool, een product dat voordien enkel verbrand of gestort kon worden. Desotec zal in totaal voor meer dan 18 miljoen euro investeren in de gebouwen, installaties en opleidingen voor het personeel. Deze investeringen zullen het bedrijf in staat stellen om de activiteiten meer op maat van de klanten te houden en ook klanten van buiten de Europese Unie aan te trekken. "Dankzij deze bijkomende investeringen levert deze Roeselaarse onderneming een extra bijdrage in de reductie van de CO2-uitstoot. Bovendien zal het bedrijf, dat momenteel 100 mensen tewerkstelt, bijkomend 70 personen aanwerven. Ook hun toeleveranciers varen hier wel bij. Voor hen wordt eveneens een groei met 70 jobs ingeschat", zegt gemeenteraadslid Brecht Vermeulen (N-VA). (CDR)