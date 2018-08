2.200 kinderen dolgelukkig dankzij vakantiewerking 30 augustus 2018

02u37 0 Roeselare Bijzondere dag gisteren op het Kerelsplein in Roeselare. Om twee maanden speelplezier bij de vakantiewerkingen af te sluiten, werd een spetterend feest georganiseerd met een kleuterdorp, attracties, grime en artiest Raf Violi.

Jeugdschepen Michèle Hostekint blikt met een warm gevoel terug op de zomer want de vakantiewerkingen telden 2.194 unieke inschrijvingen en werden in goede banen geleid door een geoliede ploeg van zo'n 130 vrijwilligers, jobstudenten en beroepskrachten. "Speelpleinwerking Speelodroom werd erg gesmaakt. Naast een fijn aanbod voor de 7- tot 11-jarigen was er een goed draaiende kleuterwerking en ook een leuke groep tieners kon zich uitleven op het speelplein", vertelt ze. "Ook Speelpleinwerking in de buurt was succesvol. In Oekene was er, met gemiddeld zo'n 104 kinderen per dag, bijna een verdubbeling van het aantal deelnemers en de speelpleinwerking in Beitem ontving gemiddeld 91 kinderen per dag. Babbeloe en Babbeloe Plus, voor kinderen en tieners met een beperking, was een hit met telkens het maximumaantal inschrijvingen. We organiseerden ook 30 kampen waarmee we 499 unieke deelnemers bereikten. Voor de Wiebelweek en Zomerspurt waren 127 kinderen en jongeren ingeschreven, onder wie een groot deel kleuters. Tot slot waren ook 54 losse activiteiten." (CDR)