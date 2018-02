18de oldtimerbeurs van 't Echappementje 15 februari 2018

De Lichterveldse oldtimerclub 't Echappementje organiseert op 17 en 18 februari opnieuw de jaarlijkse oldtimerbeurs in het Roeselaarse Fabriekspand. "Je kan er oude auto's en moto's bewonderen. Wie dat wil kan zelfs een heuse oldtimer op de kop tikken", vertelt woordvoerder Benny Declerck. "Daarnaast zijn er opnieuw heel wat standen met onderdelen voor wie dat ene stukje mist om zijn of haar oldtimer terug op de baan te krijgen. Daarnaast is er ruimte voor miniatuurwagens, affiches, posters, boeken, autoradio's en emblemen van wagens."





De beurs is open van 9 tot 18 uur en de toegangsprijs bedraagt 5 euro. Info op 0473/96.24.86 of via techappementje@telenet.be. (SVR)