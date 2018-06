18 nieuwkomers bij Groen 11 juni 2018

De lijstvorming van Groen in Roeselare voor de gemeenteraadsverkiezingen zit erop. De meerderheidspartij presenteerde alle 39 namen zaterdagavond in de Sint-Amandskerk. De partij toont zich bovendien ambitieus. In 2012 groeide ze van één naar drie zetels en Groen wil het straks nog beter doen. "We gaan voor vier, maar dromen van vijf zetels", aldus lijsttrekker en huidig schepen Filiep Bouckenooghe. Om dit te realiseren, gingen ze voor een bijzonder evenwichtige lijst. "We hebben zowel mensen met ervaring als 18 nieuwe kandidaten op de lijst. Ze wonen verspreid over de hele stad. Zeven kandidaten zijn jonger dan 30 en die jongeren tellen echt mee. Zo staat Deniza Miftari (22) op de tweede plaats, Jaimie Deblieck (Mr. Gay Belgium 2017) op de vijfde. We hebben 13 mensen ouder dan 60 en ook enkele opmerkelijke gezichten. Zo staan vader en zoon Eddy en Claus Demeersseman op plaatsen 37 en 38, moeder en zoon Fino Tratsaert en Bert Wouters op 4 en 17. Ook wisten we Ben De Cat, vorige verkiezingen nog de man achter de Piratenpartij in Roeselare, te strikken." (CDR)