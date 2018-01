18 maanden cel voor man (25) die zus van vriend verkrachtte 02u38 3

Een 25-jarige man uit Roeselare werd gisteren op de rechtbank in Kortrijk veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 18 maanden voor het verkrachten van een vrouw in haar woning in de nacht van 27 op 28 juni.





Dieter W. (25), die op dat moment dakloos was, ging aanbellen bij het slachtoffer met de vraag of hij bij haar de nacht kon doorbrengen. "Omdat de man een vriend van haar broer was, stemde ze in", pleitte haar advocate. "Plots betastte hij haar. Toen ze zei dat ze niet wou, gaf hij haar een klap in haar gezicht waardoor ze viel. De vrouw had ook gedronken en kon zich daardoor moeilijk verweren." Daarna penetreerde Dieter W. het slachtoffer meermaals. Ook de dag nadien bleef de man zijn slachtoffer slaan en kneep op een bepaald moment haar keel dicht. Hij ging er ook vandoor met haar bankkaart en haalde 800 euro af. Naast de gevangenisstraf werd Dieter W. veroordeeld tot een boete van 1.200 euro. De man werd ook voor 10 jaat ontzet uit zijn rechten. (AHK)