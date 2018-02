18-jarige gewond na crash tijdens avondspits 27 februari 2018

02u59 0 Roeselare Op de drukke expresweg N36 in Kuurne zijn gisterenavond rond half zes drie voertuigen betrokken geraakt bij een zware botsing.

Enkele honderden meters van de rotonde met de Brugsesteenweg (N50) startte de 18-jarige bestuurder van een Peugeot 206, die in de richting van Izegem reed, een inhaalmanoeuvre, maar dat liep fout. De wagen begon te tollen en kwam in de tegenovergestelde richting terecht. Daar raakte de Peugeot eerst de achterkant van de Citroën C4 van een man uit Beveren-Leie (Waregem) om daarna vol op de bestelwagen van Maxim Ebenal uit Lichtervelde, zaakvoerder van het schilder- en decoratiebedrijf Jean-Marie Plancke uit Roeselare, terecht te komen. De drie voertuigen liepen zware schade op en moesten getakeld worden. De bestuurder van de Peugeot werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer moest brokstukken opruimen en het wegdek schoonmaken. Door het ongeval was er heel wat verkeershinder tijdens de avondspits. (LSI)