1788 ontvangt kleine 10.000 meldingen 16 maart 2018

Een jaar na de lancering van het meldpunt 1788, dat zowel telefonisch, per mail, online en via WhatsApp te bereiken is, maakt stad Roeselare een positieve evaluatie op.





Op één jaar kwamen een kleine 10.000 meldingen binnen. 90 procent van de telefoontjes werd meteen aangenomen en 97 procent van de gesprekken werden behandeld. 62 procent van de oproepen wist men in eerste lijn te beantwoorden.





(CDR)