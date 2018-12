16 vaklui openen samen conceptstore I-COR op De Munt CDR

12 december 2018

14u04 1 Roeselare Op De Munt kan je voortaan terecht in I-COR, een unieke conceptstore voor interieur en exterieur waarvoor 16 partners uit de branche de krachten bundelen. Samen tonen ze niet alleen hun vakmanschap, maar willen ze ook een boost geven aan het stadscentrum in het algemeen en De Munt specifiek.

I-COR ontsproot aan het brein van Rik Leenknecht, zaakvoerder van The Lightstore. “We zagen hoe ons mooie Roeselare kreunde onder de groeiende leegstand, terwijl steeds meer nieuwe winkelpanden gebouwd worden zoals hier op De Munt”, zegt hij. “We hebben nochtans alles in huis om in het centrum van Roeselare een ruimte te maken waar kunst, design, interieur en exterieur elkaar de hand reiken. En kijk, één jaar later is m’n droom werkelijkheid geworden. Met 16 onafhankelijke vakmannen, elk sterk in hun vakgebied of dit nu spanplafonds, haarden, domotica of meubilair is om maar enkele specialiteiten te noemen, creëerden we I-COR.” “De sterkte is bewezen”, pikt Bart Stragier, bestuurder van I-COR en zaakvoerder van Latex in. “In zes weken turnden we een cascopand ( een woning waarvan enkel het skelet er al volledig staat) van 450 vierkante meter om tot een tot de puntjes afgewerkte conceptstore. We creëerden een woonbeleving die iedereen moet overtuigen om bij I-COR binnen te stappen. Maar we zijn er ook voor professionals zoals architecten of interieurvormgevers.”

I-COR is van woensdag tot zaterdag vrij toegankelijk. Ook tijdens de komende shoppingzondagen kan je er terecht. Een afspraak maken kan via hallo@i-cor.be of 051/80.84.57. Meer op i-cor.be.