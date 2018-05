150.000 euro voor onthaal bij wielerpiste 05 mei 2018

Stad Roeselare krijgt voor de realisatie van een onthaal- en belevingspunt bij wielerpiste Defraeye-Sercu in de Kwadestraat 150.000 euro subsidies van de provincie. De bouw is voorzien in het voorjaar van 2020. (CDR)