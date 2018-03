15 nieuwe defibrillatoren 23 maart 2018

In 2018 worden 15 nieuwe defibrillatoren geplaatst voor een snel en levensreddend ingrijpen bij een harststilstand. "Vandaag hebben we al negen AED-toestellen", aldus schepen Henk Kindt (sp.a). Dit jaar komen er in een klap 15 bij, onder meer aan de sporthallen van het VMS en het Klein Seminarie, op TRAX en bij Club Roeselare. We proberen deze zoveel mogelijk buiten te plaatsen zodat ze maximaal toegankelijk zijn." (CDR)