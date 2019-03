15 maanden effectief voor Dreamlanddieven Alexander Haezebrouck

25 maart 2019

16u51 0 Roeselare Drie mannen en één vrouw uit Menen, Moeskroen en Frankrijk zijn veroordeeld tot vijftien maanden effectief voor verschillende diefstallen in filialen van Dreamland. Voor een man en een vrouw uit Moeskroen was de rechter milder, zij kregen tien maanden effectief en acht maanden met uitstel.

De dievenbende sloeg toe op 6 juli vorig jaar in Dreamland Kuurne, op 11 juli vorig jaar in Dreamland Roeselare en op nog een andere datum in Dreamland Waregem. Telkens slaagden ze erin de beveiligingsboxen te openen met een magneet. Ze hadden het vooral gemunt op smartwatches, AirPods en ander elektronisch materiaal. Allemaal werden ze herkend op de camerabeelden. Het viertal werd later ook in Spiere-Helkijn tegengehouden door de politie. Ze bleken net te hebben ingebroken in een woning. De politie vond spullen van het slachtoffer die aan het slapen was, in de auto van de dieven. Allemaal moeten ze ook geldboetes tot 600 euro betalen. Ook hun auto, een Opel Zafira is verbeurd verklaard.