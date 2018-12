15 maanden celstraf voor kapelletjesdief LSI

19 december 2018

15u15

Bron: LSI 0 Roeselare Een 34-jarige man uit Roeselare is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van 15 maanden voor de diefstal van gedenkplaatjes uit een kapel aan Villa Vandewalle in Roeselare op 9 november. Daarnaast stond hij ook terecht omdat hij in de Heilig Hartkerk in Roeselare parochievrijwilliger Etienne Cobbaert een duw gaf toen hij hem probeerde tegen te houden.

Kevin D. was niet aan zijn proefstuk toe. Hij bracht al meer dan 7 jaar van zijn leven door in de cel. Hij kampt al jaren met een drugsprobleem en liep al tal van veroordelingen op voor drugs, diefstallen, inbraken en overvallen. “Hij kreeg zo weinig kansen in zijn jeugd. Het is geen slechte jongen”, klonk zijn advocaat Filip De Reuse niettemin nog overtuigd. “Hij nam de gedenkplaatjes mee voor zijn terminaal zieke moeder. Een andere dader was met een lijmstok bezig om geld uit het offerblok in de kapel te stelen. In de kerk zelf wou hij niet stelen maar hulp vragen. Maar twee parochievrijwilligers grepen hem vast. Daarom probeerde hij zich los te wrikken.” Kevin D. vroeg de rechter voorwaarden op te leggen maar daar ging hij niet op in, wellicht omdat hij vond dat zijn kansen zijn opgebruikt.