15 maanden cel voor 14 diefstallen 29 maart 2018

02u54 0

Een 28-jarige man is gisteren veroordeeld tot en effectieve gevangenisstraf van vijftien maanden voor het plegen van maar liefst 14 feiten van diefstallen en een inbraak. Harvey V. (28) werd op 8 december vorig jaar betrapt door de winkeldetective van Dreamland in Roeselare. De detective zag hoe de man allerlei multimediaspullen in zijn jas en in zijn broek stak om daarna zonder te betalen de kassa voorbij te lopen. De detective kon de dief staande houden tot de politie arriveerde.





Dankzij camerabeelden konden nog 13 diefstallen aangetoond worden die de man pleegde in Dreamland en Delhaize. Volgens de advocaat van de man pleegde Harvey V. de feiten door zijn drugproblematiek. De man was vroeger verslaafd, nadien jarenlang clean, maar kende vorig jaar een herval. Hij moet ook een boete van 800 euro betalen. De man van wie hij de fiets stal, stelde zich burgerlijke partij. Aan hem moet Harvey 300 euro schadevergoeding betalen. (AHK)