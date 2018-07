15.000 duiven gelost ter ere van postduiven uit WO I 30 juli 2018

Ondanks heel wat tegenslag is de vierde editie van de duivenvlucht van de Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen geslaagd.





Zondagochtend werden in Compiègne ruim 15.000 duiven gelost als eerbetoon aan de postduiven uit de Eerste Wereldoorlog. Dat waren er 6.000 minder dan vorig jaar, door enerzijds het inkorvingsverbod van afgelopen vrijdag en anderzijds door de veiligheidsmaatregelen rond de ziekte van Newcastle in het zuiden van onze provincie. "Door de schutkring in de omgeving van Waregem hadden we een vierde minder deelnemers en ook de hele planning een dag opschuiven was niet evident", zegt initiatiefnemer Geert Messiaen. "Toch ben ik tevreden dat het ons gelukt is." (SVR)