13 jeugdbrandweerkorpsen verbroederen op kamp 31 juli 2018

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de jeugdbrandweer zijn deze week dertien jeugdbrandweerkorpsen present op een internationaal brandweerkamp in Roeselare. Ruim 200 jongeren tussen 12 en 18 jaar verbroederen aan de campus van het MSKA in de Groenestraat. "Vorig weekend hebben de korpsen uitgebreid met elkaar kennisgemaakt", legt verantwoordelijke Philip Soenen uit. "De sfeer is opperbest. Straks starten de competitiespelen en morgen (vandaag, nvdr.) gaan we samen een dagje naar zee." Gisteravond werd de dag afgesloten met een grote groepsbarbecue. (SVR)