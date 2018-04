125 jaar Landelijke Gilde te boek gesteld 04 april 2018

De Roeselaarse Landelijke Gilde viert haar 125ste verjaardag en dat was voor André Debruyne, voorzitter van 1982 tot 2001, het moment om in de archieven te duiken en die 125 jaar te boek te stellen. Het resultaat, '125 jaar Boerengilde/Landelijke Gilde in Roeselare - Kroniek van een uitzonderlijke vereniging' stelde hij voor op het stadhuis. "Het is geen geschiedenisboek geworden, maar een schets van het plaatselijke gildeleven", vertelt André.





Het boek telt 125 bladzijden en 160 foto's. Het kost 14 euro en is te verkrijgen via debruyne.francis@skynet.be.





(CDR)